Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии

Москва, 4 мая. Сфера дистанционных услуг, как и ряд других, станут более востребованными после пандемии опасной коронавирусной инфекции. Об этом рассказал бывший вице-премьер и глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Он отметил, что более востребованными, чем ранее станут в первую очередь дистанционные услуги, такие как доставка различных товаров, а также дистанционное обучение.

«Все это будет испытывать бум еще долгое время», – сообщил Дворкович в интервью РБК.

Также, по словам Дворковича, не менее востребованной станет телемедицина и те направления, которые связаны с представлением персональных медицинских услуг с применением современных технологий, передает «ФедералПресс».

Напомним, что 6 мая президент России Владимир Путин проведет совещание, посвященное борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее лидер российского государства продлил режим самоизоляции до 11 мая. К 5 мая специалисты из профильной группы Госсовета должны подготовить перечень рекомендаций для поэтапного выхода регионов страны из режима ограничений.

Напомним, что в России с начала пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 145286 человек, из них 1356 скончались, более 18 тысяч успешно побороли опасное заболевание.