Посольство РФ отреагировало на установку памятника власовцам в Праге

Прага, 4 мая. Установка памятника власовцам в Праге является уступкой тем, кто добивается пересмотра итогов Второй мировой войны, считают в посольстве РФ в Чехии.

Сотрудники дипмиссии отметили, что граждане каждой страны в праве самостоятельно выбирать себе героев и возводить им памятники. Что касается Чехии, то снос монумента маршалу Коневу накануне 75-летия освобождения Чехословакии от нацизма и установка мемориальной доски пособникам военных преступников (подразделения «власовцев», как известно, входили в состав СС) показывает, на чьей стороне находятся симпатии современных политических сил этой страны, констатировали дипломаты.

«Это явная уступка тем, кто добивается пересмотра итогов Второй мировой войны, игнорируя Устав ООН и другие международно-правовые и нравственные императивы», — подчеркнули они в комментарии на официальной странице посольства в Facebook.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о том что преступления Власова, согласно уставу международного военного трибунала в Нюрнберге, квалифицируются как участие в совершенных нацистами, и эти преступления против человечности не имеют срока давности.

О том, что о предательстве власовцев нельзя забывать, заявлял и президент Чехии Милош Земан. Он назвал власовцев «двуличными» и подчеркнул, что сомневается в том, что эти военные заслуживают того, чтобы им ставили памятник. Напомним, в минувшую пятницу, 1 мая, на окраине Праги, староста района Ржепорыйе Павел Новоротный распорядился установить памятник власовцам, которые, по его словам, якобы освободили тогдашнюю одноименную с районом деревню от фашистов.