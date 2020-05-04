Журавко призвал изолировать Ницой, потребовавшую запретить отмечать День Победы на Украине

Светлый праздник Победы будет праздноваться на Украине, несмотря на запреты фашистов и антинародных властей. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал заявление украинской националистки Ларисы Ницой, обвинившей руководство страны «в отсутствии собственного видения развития» государства и потребовавшей от него запретить населению отмечать День Победы. Женщина возмущена тем фактом, что спустя шесть лет после так называемой «Революции достоинства» «коммунистическим праздникам» на Украине все еще находится место.

«На самом деле 9 Мая перестали официально праздновать еще в 2015 году при президенте Петре Порошенко, — напомнил экс-депутат Рады. — Что же касается самой Ницой, то это безграмотный человек, мнящий себя «писателем». Ее надо изолировать от общества и особенно от детей, для которых она, кстати, и пишет».

Политик обвинил Ларису Ницой в отсутствии у нее каких бы то ни было собственных идей. И в этом у нее много общего с критикуемыми ею властями — по словам Журавко, президент Владимир Зеленский так же «пуст», ведь не имея адекватной программы развития страны, он ведет ее в никуда.

«Эта безумная женщина явно забыла про тех людей, которые отдавали свои жизни за мирное небо у нее над головой, — возмущен экс-депутат Рады. — И мне крайне неприятно, что такие мерзкие люди имеют влияние на нашу страну — с ними будущего у Украины точно не будет».

По мнению собеседника ФАН, проведя демарш против светлого праздника, Ницой показала высшую степень моральной и умственной деградации. Вся ее логика построена на ненависти к общему прошлому с Россией, что в контексте ее писательской деятельности особенно опасно, поскольку пишет она для подрастающего поколения. Впитав идеи этой «русофобской нацистки», оно приведет Украину к окончательному развалу. Но особенно Журавко возмутило требование Ницой признать период нахождения ее страны в составе СССР «советской оккупацией».