В школе на родине Зеленского сделали русский язык обязательным предметом

Киев, 4 мая. Русский язык стал обязательной дисциплиной для учащихся 5-10 классов одной из школ Кривого Рога. О решении администрации учебного заведения рассказала учительница Валентина Гребенюк.

Отмечается, что ученики 11 классов будут изучать русский язык на факультативной основе.

«В 90-й школе Кривого Рога на Днепропетровщине, на заседании педагогического совета, принимая учебный план на следующий год, решили сделать обязательным изучение русского языка для учеников 5-10 классов», — цитирует Sputnik украинское издание «Общественные новости».

В мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинскому языку отдается исключительное право на применение в большинстве сфер жизни. Так, с принятием закона, квота на использование украинского языка на телевидении и радио увеличилась с 50 до 90%.

Действующий президент страны Владимир Зеленский, родившийся в Кривом Роге, пообещал проверить документ на соответствие конституции Украины. Кроме того, он обратил внимание на то, что закон был принят «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью».

Россия выступила против дискриминации русскоязычных жителей Украины.