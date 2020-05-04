Почти 350 медиков перестали работать в Калининградской области



Калининград, 4 мая. Почти 350 медработников в Калининградской области отказались работать во время эпидемии COVID-19, заявил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. По его словам, эти сотрудники еще до начала всей коронавирусной истории «встали и вышли».

Кравченко уточнил, что речь идет о примерно 100 врачах и 250 сотрудников среднего медицинского персонала.

«На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать», — подчеркнул он.

Министр добавил, что многие врачи и медсестры старше 65 лет остались работать,и это тоже было их личное решение, потому что руководство лечебных учреждений не было обязано отправлять на больничный сотрудников в этой возрастной группе.

По словам Кравченко, самая большая группа риска сейчас именно медики, но в области нет катастрофически большого числа заболевших медиков. На сегодняшний день на лечении находятся 93 медработника.

«Конечно, дефицит персонала есть, люди работают на очень серьезном пределе», — добавил он.

По данным министра, что заболевание врачей и медперсонала коронавирусом было зафиксировано практически во всех медорганизациях региона. По прогнозам, в калининградской областной клинической больнице, в которой работают 1,5 тысячи человек, количество заболевших медиков достигнет 95-100 человек.

В Калининградской области было выявлено 524 случая заражения.121 пациент выздоровел, 11 человек скончались. Под наблюдением врачей находятся около 1,9 тысячи человек, 154 из них — в условиях обсерватора.