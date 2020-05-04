Аналитики Sohu объяснили, какую роль может сыграть новый российский самолет «Слон»

Москва, 4 мая. Новейший российский самолет «Слон» не только заменит украинский Ан-124, но и будет применяться для решения ранее недостижимых стратегических задач. Об этом пишет китайское издание Sohu, передает «ПолитРоссия».

Китайские эксперты отметили, что российская новинка лишь внешне похожа на украинский аналог. Средняя скорость «Слона» составит 850 километров в час, воздушное судно способно транспортировать до 180 тонн грузов на расстояние семь тысяч километров.

Таким образом, самолет обладает более совершенными характеристиками по сравнению с украинским «Русланом». Это позволит его использовать не только в военных целях, но и для обеспечения жизнедеятельности удаленных районов РФ. Журналисты обратили внимание, что труднодоступные населенные пункты могут иметь стратегическое значение для страны, при этом проводить к ним железную дорогу экономически невыгодно.

«Транспортные самолеты, способные переносить 100–200 тонн, за несколько вылетов могут удовлетворить потребности десятков тысяч жителей города», — пояснили аналитики из КНР.

Авторы материала уверены, что «Слон» сыграет не последнюю роль в развитии отдаленных регионов и займет достойное место в гражданской транспортной авиации.