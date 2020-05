Пленные сирийцы ПНС рассказали ЛНА о турецких вербовщиках и катарских разведчиках в Ливии

Триполи, 4 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА) продолжает публиковать допросы плененных сирийских наемников нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). Боевики раскрыли новые подробности турецкой интервенции в Ливии, а также рассказали о неизвестных пособниках «премьер-министра» Файеза Сарраджа.

Всех сирийцев, оказавшихся в Ливии, завербовали турецкие офицеры, после чего отправили в военные лагеря готовиться к «работе» в Африке.

Один из пленных в разговоре с ливийскими бойцами раскрыл имена турецких вербовщиков, которые предлагают сирийцам «быстро заработать хорошие деньги» и обещают ежемесячно платить по две тысячи долларов: командир Абу Халид и некий Джейш ан-Нухби. По его словам, Турцию боевики покинули на гражданском самолете.

All civilian flights from #Turkey to #Libya ( Libyan airlines , Afriqiyah Airways , Libyan wings ) that land in #Tripoli and #Misrata , are carrying mercenaries and weapons.

