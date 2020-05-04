Пленные сирийцы ПНС рассказали ЛНА о турецких вербовщиках и катарских разведчиках в Ливии

Триполи, 4 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА) продолжает публиковать допросы плененных сирийских наемников нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). Боевики раскрыли новые подробности турецкой интервенции в Ливии, а также рассказали о неизвестных пособниках «премьер-министра» Файеза Сарраджа.

Всех сирийцев, оказавшихся в Ливии, завербовали турецкие офицеры, после чего отправили в военные лагеря готовиться к «работе» в Африке.

«Турки предложили службу по контракту за хорошие деньги, но сначала не говорят где. Контракт заключается на три-шесть месяцев с зарплатой в две тысячи долларов. Еще они обещали заплатить нашим семьям по 300 долларов в неделю, но ничего не дали. Они забрали нас на автобусах из Хор Килиса в Газиантеп, а оттуда перевезли на военном самолете в Стамбул».

Один из пленных в разговоре с ливийскими бойцами раскрыл имена турецких вербовщиков, которые предлагают сирийцам «быстро заработать хорошие деньги» и обещают ежемесячно платить по две тысячи долларов: командир Абу Халид и некий Джейш ан-Нухби. По его словам, Турцию боевики покинули на гражданском самолете.

All civilian flights from #Turkey to #Libya ( Libyan airlines , Afriqiyah Airways , Libyan wings ) that land in #Tripoli and #Misrata , are carrying mercenaries and weapons.

Non of the flights are used to transport civilians.@INTERPOL_HQ @UNSMILibya @USEmbassyAthens pic.twitter.com/Udcpi97G3I — M.LNA (@LNA2019M) May 3, 2020

«В Стамбуле к нам присоединилась еще одна группа. В самолет посадили 104 человека. Мы улетели пассажирским рейсом ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways и приземлились в аэропорту Мисураты», — объяснил сириец.

Анкара, помимо живой силы, поддерживает Триполи военной техникой, что является нарушением оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.

«К нашему приезду в Мисурату также доставили снаряжение: автоматы Калашникова, пулеметы и снаряды для тяжелого оружия. Когда мы вышли из самолета, нам сказали, что мы прибыли на турецкую военную базу».

До распределения по позициям террористов ПНС, боевиков встретили разведчики, однако речь идет не о местных формированиях сил Сарраджа.

Как выяснилось, в мисуратском аэропорту дежурят военнослужащие из Катара, в правительстве которого, как и среди ПНС, много членов исламистской группировки «Братья мусульмане» (террористическая организация, запрещена в РФ).

«После самолета всех должны были распределить по автобусам. Около машин нас встретили пять человек из катарской разведки, они и занимались расформированием по частям», — сообщил боевик.

Его слова о присутствии в Ливии ВС Катара также подтвердил другой пленный сириец.

«Как только мы прибыли из Стамбула в Мисурату, увидели пять человек в форме. Это были катарские разведчики. Сначала я не понял, кто они, нам сказали, что это турецкая база, а у них была другая форма, тогда я спросил капитана Абу Мухаммада о них. Он ответил, что катарская разведка сейчас контролирует аэропорт в Мисурате».

После этого сирийцев передали местным группировкам ПНС, которые оказались менее «дружелюбными» к новоприбывшим, нежели турки их катарские «коллеги».

«В автобусе были ливийские боевики, которые воюют на стороне Сарраджа, они сказали, что теперь мы их рабы. Выяснилось, что мы не будем получать две тысячи долларов ежемесячно, потому что за эти деньги нас купили. Нам рассказали, что из Абу-Салима никто не возвращается домой. Мы попали на поле боя, ливийцы были с нами дней десять. Позже они сказали, что эта зона остается за нами и уехали, мы дежурили последующие 28 дней. Наш командир Абу Халид уехал воевать, вместо него появился капитан Саид», — на этом история сирийца в Ливии завершилась, поскольку он попал в плен Ливийской национальной армии.

Накануне, 3 мая, Федеральное агентство новостей опубликовало материал с интервью 20-летнего сирийца по имени Мустафа Рашид Ибн Фейсал, который рассказал, что его обманули турецкие вербовщики и заманили в Ливию воевать за силы «правительства» Сарраджа.

Напомним, что авторы проекта, освещающего турецкую интервенцию в Ливии, публикуют видеоролики с допросами пленных сирийских наемников ПНС в Twitter. Под каждым постом владельцы аккаунта отмечают Интерпол, Организацию Объединенных Наций, а также Совет Безопасности ООН. Однако на сегодняшний день ни одна из западных структур не отреагировала на данные обращения.