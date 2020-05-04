Лукашенко намерен провести саммит ЕАЭС 19 мая в Минске. События дня. ФАН-ТВ

Лукашенко призывает провести очный саммит ЕАЭС в Минске 19 мая

Глава Белоруссии хочет 19 мая провести в столице очный саммит ЕАЭС. Он пригласил лидеров стран союза приехать в Минск. И уже успел обсудить этот вопрос с президентом Казахстана. Свое стремление Александр Лукашенко объяснил тем, что формат видеоконференций не позволяет в полной мере обсуждать и решать ключевые вопросы.

«Если мы хотим серьезно обсудить вопросы, можно собраться здесь и обсудить с глазу на глаз. Пускай мы не будем огромную толпу чиновников за собой тащить, пускай там будут одна-две камеры, наши личные операторы, фотографы, которые смогут запечатлеть это событие, но мы бы встретились и поговорили здесь», — сказал Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, в первую очередь будет учтена реакция президента России. Поскольку в нашей стране с 12 числа возможно только начнут ослабляться карантинные меры. Ну а сам глава Белоруссии готов полностью организовать мероприятие и обеспечить максимальную безопасность. Что касается России, совещание Владимира Путина по вопросам реализации принятых в рамках борьбы с COVID-19 решений пройдет 6 мая. А завтра Роспотребнадзор и рабочая группа госсовета должна представить президенту план поэтапного выхода из ограничений.