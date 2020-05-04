Лукашенко намерен провести саммит ЕАЭС 19 мая в Минске. События дня. ФАН-ТВ

Лукашенко призывает провести очный саммит ЕАЭС в Минске 19 мая
Глава Белоруссии хочет 19 мая провести в столице очный саммит ЕАЭС. Он пригласил лидеров стран союза приехать в Минск. И уже успел обсудить этот вопрос с президентом Казахстана. Свое стремление Александр Лукашенко объяснил тем, что формат видеоконференций не позволяет в полной мере обсуждать и решать ключевые вопросы.
«Если мы хотим серьезно обсудить вопросы, можно собраться здесь и обсудить с глазу на глаз. Пускай мы не будем огромную толпу чиновников за собой тащить, пускай там будут одна-две камеры, наши личные операторы, фотографы, которые смогут запечатлеть это событие, но мы бы встретились и поговорили здесь», — сказал Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, в первую очередь будет учтена реакция президента России. Поскольку в нашей стране с 12 числа возможно только начнут ослабляться карантинные меры. Ну а сам глава Белоруссии готов полностью организовать мероприятие и обеспечить максимальную безопасность. Что касается России, совещание Владимира Путина по вопросам реализации принятых в рамках борьбы с COVID-19 решений пройдет 6 мая. А завтра Роспотребнадзор и рабочая группа госсовета должна представить президенту план поэтапного выхода из ограничений.
Германия не станет отвечать на санкции США против «Северного потока-2»
Германия не станет отвечать на американские санкции против «Северного потока-2». Это решение сегодня было опубликовано на сайте немецкого парламента, как ответ на запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге. По мнению правительства ФРГ, подобные меры «не принесут пользы», да и вообще для введения контрмер Берлину необходимо согласие других стран Евросоюза.
«Правительство не будет инициировать обсуждение ответных мер, дипломатических санкций, запретов на въезд для ответственных за санкции против «Северного потока-2», — говорится в ответе на парламентский запрос.
При этом формально Германия заявляет, что сохраняет свое положительное отношение к проекту «Северный поток -2» и по-прежнему рассчитывают на его завершение. Отметим, одна из ниток газопровода из России по дну Балтийского моря должна дойти, собственно, до Германии. И ранее в ФРГ говорили о всесторонней поддержке России. Ну а Вашингтон продолжает активно препятствовать строительству. К слову, проект предполагает трубопровод протяженностью 1,2 тысячи километров, а мощность транзита 55 млрд кубометров газа в год.
Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро надела медицинскую маску
На лице изваяния Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро появилась медицинская маска, а на самой знаменитой статуе высветилась надпись на португальском #mascarasalva («маски спасают»). Акцию с иллюминацией провели в честь врачей и медработников, которые борются с коронавирусом в Бразилии. Там сейчас довольно сложная ситуация: на 101 826 зараженных скончались более семи тысяч человек, Бразилия на 9 месте по заболеваемости COVID-19 в мире. А монумент Христа-Искупителя не доступен для публики уже более месяца. Напомним, он находится на высоте в 710 метров над уровнем моря, на вершине горы Корковаду.