Ради фото с цветущей сакурой петербуржцы нарушили самоизоляцию. ФАН-ТВ

В Саду дружбы на Литейном проспекте зацвела сакура, и петербуржцы, забыв о самоизоляции и коронавирусе, побежали делать фото на фоне розового дерева.

Ограждения сорваны, Сад дружбы полон людей, эпидемии словно и не существует. Без масок и перчаток люди делают селфи на расстоянии, явно недотягивающем до полутора метров.

По словам Анастасии Шакировой, сегодня один из тех редких дней, когда она вышла из дома, а так честно соблюдала самоизоляцию с 11 марта, но находиться дома больше не может.

«Везде, куда мы ходим она [социальная дистанция] нарушена, в магазине она нарушена. Сегодня такой же день, как если бы мы пошли в магазин, к сожалению, но люди тоже без масок. Я понимаю причину, что они точно также их не могут купить. Поэтому, что поход в магазин, что поход сюда — тоже самое», — говорит Анастасия Шакирова, петербурженка.

«Я надеваю [маску] в метро, сейчас у меня она с собой. — А здесь почему не надеваете? — Невозможно, непривычно. Первый раз такой опыт, поэтому стараюсь держать дистанцию хотя бы», — отвечает Татьяна Иванова, петербурженка.

С приходом тепла в Северную столицу индекс самоизоляции упал до 2,9 из 5. Кажется, после майских праздников мы будем пожинать плоды такой безответственности. И цветущие деревья многим придется рассматривать из окна больничной палаты.