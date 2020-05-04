Принц Уильям несколько лет избегал свадьбы с Кейт Миддлтон

Лондон, 4 мая. Британский принц Уильям несколько лет подряд откладывал свадьбу с Кейт Миддлтон, пытаясь избежать брака. Сенсационные подробности жизни четы герцога и герцогини Кембриджских опубликовал таблоид Daily Mirror.

Известно, что отношения Уильяма и Кейт завязались еще во время учебы в университете, но скрепить союз узами брака принц решился только, когда его будущей жене исполнилось 29 лет. Отец Уильяма, принц Чарльз в 2010 году рассказал журналистам, что к этому моменту они готовились довольно долго.

Причиной, по данным Daily Mirror, были родители Уильяма. Королевский эксперт Кати Николл, автор книги «Тайны королевского романа» (The Making of a Royal Romance) заявила, что мать и отец принца не ждали, когда он сам будет готов создать семью, а он специально медлил.

«Он знал, что его отца вынудили поскорее жениться на Диане, поскольку ее считали подходящей для него женой, — пояснила Николл.

По ее мнению, Уильям стремился избежать такого давления и не спешил вести Кейт к алтарю. Как уточняет International Business Times, когда герцогу Кембриджскому было 22 года, он заявлял, что всего слишком молод для брака и не хочет жениться до 28-30 лет.

В итоге в октябре 2010 года, за месяц до официального объявления о помолвке, Уильям отвез Кейт в Кению на озеро Ратунду. Там они порыбачили, а когда вернулись с этой оригинальной экскурсии, он сделал ей предложение на веранду их бревенчатого дома.