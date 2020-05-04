Донбасс сегодня: минометный расчет ВСУ взлетел на воздух, киевские СМИ подставили военных

Донбасс, 4 мая. По ДНР стреляют из минометов и зенитных установок. Украинские СМИ зафиксировали разрыв миномета ВСУ во время обстрела ЛНР. Силы ООС воюют с беспилотниками ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки в Донбассе отмечены десятью обстрелами украинскими вооруженными формированиями восьми населенных пунктов Донецкой Народной Республики. ВС Украины во время обстрелов применили минометы, гранатометы и зенитные установки, вооружение бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

В Горловке повреждены пять домов, хозяйственные постройки местных жителей и линия электропередач. Утром в понедельник обстрелы продолжились, в селе Верхнеторецкое осколками мин оборваны провода ЛЭП. Два населенных пункта остались без света.

Украинские журналисты сняли разрыв миномета ВСУ

В Народной милиции ЛНР корреспонденту ФАН рассказали об очередном разрыве миномета в передовом подразделении армии противника. Инцидент произошел во время обстрела военными ВСУ населенного пункта Золотое-5 в субботу, во время которого ранения получил ребенок 2013 года рождения. Один из минометов взорвался, три бойца из минометного расчета ранены осколками. К разрыву 82-мм орудия привело двойное заряжание ствола.

Командование украинских силовиков доложило наверх, что причиной ранений солдат стал обстрел со стороны НМ ЛНР. Однако, как сообщили в УНМ ЛНР со ссылкой на собственные источники в командном штабе противника, неудачный выстрел миномета успели снять на камеру украинские журналисты. Съемочная группа «1+1» за взятку командиру батальона проникла в расположение бригады, откуда велся огонь, и засняла момент инцидента. Военная полиция изъяла у журналистов отснятые видеоматериалы, оборудование, ноутбуки и мобильные телефоны.

Украинские военные вывели из строя беспилотник ОБСЕ

Беспилотный летательный аппарат сотрудников ОБСЕ выведен из строя сознательными действиями подразделения радиоэлектронной борьбы 30-й механизированной бригады ВСУ, рассказали в луганской Народной милиции. Происшествие произошло в Попаснянском районе Луганской области. Комбриг Иван Гараз приказал своим подчиненным подавлять каналы управления всех БПЛА ОБСЕ, которые осуществляют мониторинг вблизи позиций бригады.

Таким образом, украинцы скрывали огневые точки, из которых вели обстрелы Золотого-5. Украинские рэбовцы подавили каналы управления иностранного БПЛА и принудительно посадили его вблизи своего расчета РЭБ. Но сам аппарат сотрудникам ОБСЕ отдали после того, как вывели из строя накопитель памяти.

ВСУ весело отметили праздничные дни

В субботу, 2 мая, военнослужащие 59-й мотопехотной бригады, отмечая принятием спиртного майские праздники, устроили пожар вблизи Зайцево Горловского района. Трое украинских бойцов получили ожоги, сообщают в пресс-службе оборонного ведомства ДНР. В 54-й механизированной бригаде личный состав также отмечал праздничные дни с помощью алкоголя и наркотиков. Во время одной из пьянок случилась массовая драка сослуживцев. Травмированы два человека. В 58-й бригаде двое бойцов вместо праздничного салюта открыли стрельбу по мирной Горловке.