Триполи, 4 мая. Авиация боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, несмотря на перемирие в священный для мусульман месяц Рамадан, продолжает наносить удары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА). Так, представитель ВВС триполитанского режима Файеза Сарраджа Мухаммад Кануну заявил об атаке самолетов ПНС на колонну из семи бензовозов ливийской армии, направлявшимся в город Тархуна.

По его словам, западные и центральные районы вблизи ливийской столицы — Триполи якобы являются местами проведения военных операций незаконными вооруженными формированиями ПНС. Также Кануну добавил, будто бы без предварительного разрешения любым транспортным средствам запрещено въезжать на эти территории. Он отметил, что это касается как военных автомобилей, так и грузовых, в том числе и бензовозов.

Напомним, командование армии фельдмаршала Халифы Хафтара приняло на минувшей неделе решение о введении в одностороннем порядке режима прекращения боевых действий на период священного для всех мусульман месяца Рамадан. Однако террористические группировки, захватившие Триполи, продолжают совершать провокации против военных ЛНА и гражданского населения.

Стоит отметить, что инициатива введения перемирия была ранее предложена главами дипломатии нескольких государств Европейского союза, а также Палатой представителей Ливии. По мнению ливийского парламента и международного сообщества, такая необходимость обусловлена мерами по предотвращению распространения нового коронавируса (COVID-19) и поспособствует решению ряда важных гуманитарных вопросов в североафриканской стране. Тем не менее протурецкие боевики и сирийские наемники Анкары и ПНС решили проигнорировать этот призыв и продолжают совершать свои преступления, поддерживаемые Турцией.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, как Правительство национального согласия Ливии официально отказалось от соблюдения перемирия во время Рамадана, сославшись на то, что командующий ЛНА Халифа Хафтар якобы не соблюдает договоренности. Однако последние несколько дней наглядно показали, что именно бандформирования Файеза Сарраджа и турецкие интервенты недоговороспособны, и своими действиями лишь подрывают усилия международного сообщества по урегулированию внутриливийского кризиса.