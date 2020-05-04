Милонов ответил на обвинения Лондона в адрес РФ в «краже» разработок против коронавируса

Москва, 4 мая. Обвинения Лондона в хакерских атаках на научные организации в отношении России и Ирана не заслуживают внимания. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее британские СМИ сообщили о якобы попытках России и Ирана получить доступ к данным по разработке вакцины от коронавируса.

Парламентарий считает, что британские власти продолжают традицию голословных обвинений в адрес России, передает «Вечерняя Москва».

«На мой взгляд, вполне нормальное заявление. После дела Скрипалей любое абсурдное обвинение со стороны Великобритании выглядит вполне логичным. Видимо, английское правительство заразилось болезнью британских ученых в плане создания все новых открытий», — отметил Милонов.

По его словам, резонансные заявления из Лондона сделаны, чтобы оправдать собственное бессилие перед эпидемией коронавируса. Таким образом, британские издания приготовили для России роль козла отпущения.

«Они избрали Россию в качестве некоего символа, с которым надо воевать, и когда понимаешь этот примитивный подход, все сразу становится на свои места», — резюмировал депутат Госдумы.

Напомним, в 2018 году в Великобритании были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Обвинения в попытке убийства прозвучали в сторону России, однако Лондон так и смог предоставить веских доказательств.