Около 600 самолетов и вертолетов примут участие в авиапараде в День Победы

Москва, 4 мая. Министерство обороны РФ задействует около 600 самолетов и вертолетов для пролета над 47 городами страны в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

«Спланирован пролет парадного строя авиации в 47 городах, в том числе во всех городах-героях на территории Российской Федерации и в пунктах дислокации авиационных частей», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что точное число задействованных крылатых машин составит 597.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась репетиция воздушной части парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В небе над столицей пролетели четыре истребителя МиГ-31К и истребители пятого поколения Су-57. Также в парадном строю были замечены вертолеты Ми-26, Ми-8, Ка-52, Ми-35 и Ми-28Н, передает РИАМО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о переносе торжественного парада Победы 9 мая на Красной площади из-за пандемии коронавирусной инфекции. Также была перенесена ежегодная акция «Бессмертный полк».