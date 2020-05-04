Капитан Дандыкин посоветовал НАТО помогать Италии, а не ходить по русским морям

Северные пределы нашей Родины находятся под неусыпным контролем российских вооруженных сил, а находящаяся там группировка военных кораблей находится под непосредственным командованием министра обороны Сергея Шойгу. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что ударная группировка объединенных ВМС стран НАТО вошла в Баренцево море и проводит там маневры. В ней состоят американские эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт», а также британский фрегат «Кент». Корабли в буквальном смысле вооружены до зубов: двое из них снабжены крылатыми ракетами «Томагавк» и системой противоракетной обороны «Иджис». По уже устоявшейся традиции судна Североатлантического альянса одновременно с учениями занимаются еще и проверкой надежности российской системы слежения и контроля морской обстановки.

«Разумеется, наш Североморской флот внимательно за ними следит, — убежден Дандыкин. — Но зачем они вообще пришли туда такими серьезными силами? Ну, во-первых, чтобы показать, что даже в нынешней обстановке, когда весь мир говорит только об эпидемии коронавируса, а в самих США заразился экипаж целого авианосца, их флот все также силен».

Вторая важная причина прибытия кораблей НАТО в Баренцево море — это растущий интерес альянса к Арктике, считает военный эксперт.

«Прежде всего, это Великобритания, Норвегия и Соединенные Штаты, — заявил капитан. — Их очень беспокоит усиление России в регионе, особенно в части военной составляющей. А недоступный этим странам Северный морской путь просто сводит их с ума. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в Ледовитом океане снуют американские субмарины, а самолеты совершают разведывательные полеты».

Тем не менее, заметил собеседник ФАН, серьезный «улов» кораблям НАТО в морях русского севера не светит: наша страна имеет здесь серьезные силы, которые альянсу лучше не провоцировать. Более того, Северный флот, в отличие от остальных трех (Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского), является самостоятельным оперативно-стратегическим объединением и подчиняется непосредственно самому Сергею Шойгу.

«Думаю, наши моряки-североморцы славно потренируются на суденышках альянса во время их маневров, — весело заметил Дандыкин. — Почему бы и нет? К слову, я думаю, что все, кто поучаствуют в этих натовских учениях, получат реальное представление о возможностях Северного флота и поймут, что шутки с ним плохи — мелкое баловство, вроде того, чем они сейчас занимаются, мы конечно, простим, но проступки и провокации получат достойный отпор».

Военный эксперт упрекнул НАТО в бессмысленном разбрасывании деньгами — вместо того, чтобы заниматься «игрой мускулами», альянсу следовало бы пустить лишние средства на помощь в борьбе с коронавирусом членам блока — например, той же Италии. Но пока единственной страной, которая откликнулась на ее призыв о помощи, оказалась Россия — та самая, к северным границам которой движутся американские военные корабли.