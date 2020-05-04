Российский броневик «Тайфун-К» вызволил турецкий Kirpi при патрулировании в Сирии

Дамаск, 4 мая. Совместное патрулирование российских и турецких сил прошло на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал WarJournal.

Военнослужащие РФ и Турции провели патрулирование в провинции Хасака. Во время прохождения колонны военной техники на одном из участков маршрута броневик Kirpi турецкой армии застрял в грязи. Вызволить его смогли с помощью российского бронеавтомобиля «Тайфун-К».

Военная полиция РФ традиционно проводит патрулирование совместно с турецкими военными в провинциях Хасака и Идлиб.

Ранее сообщалось, что российские патрули были замечены в провинции Дейр-эз-Зор. Военные прошли по маршруту Хатла – Салихия – Хатла, передает Федеральное агентство новостей.

Напомним, совместное российско-сирийское патрулирование проводится в рамках двустороннего меморандума, принятого в октябре 2019 года. Патрулирование направлено на выявление незаконных вооруженных формирований и скоплений техники.