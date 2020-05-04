Вдова Никулина рассказала о взрыве во время съемок «Самогонщиков»

Москва, 4 мая. Вдова всенародного любимого артиста Юрия Никулина Татьяна Николаевна рассказала о происшествии на съемочной площадке фильма «Самогонщики». Пиротехник, который должен был произвести взрыв, перестарался, и Никулина контузило.

Инцидент, по ее словам, произошел в 1961 году на киностудии «Мосфильм». Взрыв задумывался по сюжету картины, но никто не предполагал, что он будет настолько сильным, что Никулин даже потерял сознание. О ЧП на съемках он рассказал супруге, когда вернулся домой.

«Сегодня фронт вспомнил!», — пошутил артист.

Артист, как известно, воевал во время Великой Отечественной войны. По его словам, служба в армии его «сломала». Он никогда не показывал вида, но вспоминать о военных годах не любил. Как отмечают «Дни.ру», супруга и сын Никулина узнали о его военном прошлом из книги актера «Почти серьезно».

Говоря о «Самогонщиках» и знаменитой троице из фильмов Гайдая, Татьяна Николаевна добавила, что в жизни актеров не связывала крепкая дружба.

«С Вициным у нас просто не возникло контакта <...> А Моргунов был очень своеобразным человеком», - поделилась она в интервью изданию «7 Дней».

Так, по ее словам, он мог от имени Никулина и Вицина взять для своих друзей пригласительные в директорскую ложу на 12 человек или заявить на встрече со зрителями, что по всем жилищным вопросам они могут обращаться к Никулину.