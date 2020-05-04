Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 4 мая.

Бойко являлся музыкальным руководителем легендарного советского и российского коллектива с 1989 года. Скончался композитор легендарной группы «Ласковый май» Владимир Бойко.

Президент РФ Владимир Путин 6 мая проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. Путин проведет совещание по реализации мер борьбы с коронавирусом.

Результаты мер, предпринятых правительством Белоруссии для борьбы с коронавирусом, будут видны ориентировочно к середине июля. Белорусский метод борьбы с коронавирусом оценили в Госдуме РФ.

Журналист Владимир Соловьев рассказал, что владеет недвижимостью в Италии. Соловьев рассказал о недвижимости за рубежом.

На время нерабочих дней с 6 по 8 мая выплата заработной платы осуществляется в обычном размере, заявили в Минтруда. Минтруд объяснил, как будет выплачиваться зарплата за майские нерабочие дни.

Замглавы НИИ Пастера заявил, что для тестов на коронавирус необходимо отбирать правильный материал в нужное время. Замглавы НИИ Пастера объяснил сложность диагностики коронавируса.

Украинская националистка Лариса Ницой обвинила власти страны в отсутствии собственного видения развития Украины. Украинская националистка Ницой потребовала запретить День Победы.

Огромная военная мощь США позволяет им устраивать провокации по всему миру, однако Вашингтон не осмеливается провоцировать РФ. В Китае объяснили, почему США не осмеливаются провоцировать Россию самостоятельно.

Депутат Госдумы прокомментировала слова Уткина о «городе гопников» и волгоградском «Роторе». Назвавшему Волгоград «городом гопников» Уткину напомнили о сломанном «хребте фашиста».

Российский актер Марат Башаров поделился новостями о состоянии своего здоровья. Медики диагностировали отклонение у Марата Башарова.