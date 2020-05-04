«Коммунисты России» сообщили подробности блокировки редакции газеты в Москве

Руководители партии «Коммунисты России» во главе с бывшим кандидатом в президенты России на выборах 2018 года Максимом Сурайкиным оказались заблокированы в здании редакции своей партийной газеты на улице Максимова в Москве. В здание пришли сотрудники полиции. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель Сурайкина Дмитрий Перевязкин.

«Они сидят там с первого мая, — рассказал собеседник ФАН. — Окруженные отрядом сотрудников полиции, которые хватают каждого, кто пытается выйти на улицу. 15 человек находятся в здании уже четвертый день без пищи — к ним даже не пускают курьеров, которые привозят еду. Более того: доставщиков хватают и составляют на них протоколы (по статье 20.18 Административного кодекса РФ)».

Замруководителя «Коммунистов России» назвал причину, по которой полиция оказалась столь недружелюбной к его коллегам. По словам Перевязкина, 1 мая коммунисты (их было 15 человек) вышли на улицу запустить красные шарики. Правоохранителям не понравилось откровенное нарушение самоизоляции, и они предприняли меры для задержания коммунистов. Однако те закрылись в здании редакции.

«Все, кто там находится, оформлены как сотрудники газеты (СМИ относятся к предприятиям непрерывного цикла. — Прим. ФАН) и имеют право там находиться, а на улице они соблюдали предписанную дистанцию», — заявил Перевязкин.

После того как полиция перекрыла все входы и выходы, пятеро коммунистов в первую ночь решились на побег через окно. Оставшиеся 15 человек, по всей видимости, потом горько жалели о том, что не последовали за товарищами, поскольку утром правоохранители заблокировали и этот путь отхода. Кольцо осады сузилось еще сильнее.

«Заперли половину нашего политбюро, — пожаловался собеседник ФАН. — А вместе с ним и руководителя Авангарда красной молодежи Марию Дольченко».

По словам заместителя Сурайкина, у его начальника и компании, к счастью, есть вода, которую они пьют прямо из крана, но совсем нет еды. При этом полиция, взяв в оцепление здание, не идет на штурм — и это сильно удивляет находящихся в редакции коммунистов.

Тем временем в пресс-службе ГУ МВД по Москве опровергли информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов блокировали штаб «Коммунистов России». Согласно версии главка, полицейские просто находятся в непосредственной близости, не предпринимают мер по проникновению в здание (нарушители закрылись в нем на замок) и устанавливают личности участников незаконной акции.