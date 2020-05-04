Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Дамаск, 4 мая. Российская военная полиция провела патрулирование в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Telegram-канал WarJournal.

Отмечается, что российские военные обследовали местность, двигаясь по маршруту Хатла-Салихия-Хатла.

Военная полиция РФ регулярно проводит патрулирование в провинциях Хасака и Идлиб совместно с отрядами турецких вооруженных сил.

В начале марта президент России Владимир Путин встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Национальные лидеры согласовали введение режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, а также другие меры, которые позволят стабилизировать ситуацию в регионе.