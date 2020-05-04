Главный пульмонолог Минздрава заявил, что Россия далека от пика эпидемии коронавируса

Москва, 4 мая. Россия пока не добралась до пика заболеваемости коронавирусом, и до этой точки нашей стране еще далеко считает главный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

Специалист напомнил, как мэр Москвы Сергей Собянин 30 апреля заявил, что столица пока прошла одну четвертую пути. По мнению Авдеева, в таких категориях мерить сложно, но с уверенностью можно сказать одно: «Мы точно еще не добрались до пика».

Виной этому, по мнению врача, является нарушение режима режима самоизоляции. Он пояснил, что чем больше россияне нарушают его, «тем больше тех самых тенденций, которые мы имеем с инфекцией COVID-19», а именно — рост диагностированных случаев, большее число госпитализаций, рост переводов пациентов в интенсивную терапию, больше больных на ИВЛ.

«И, соответственно, мы видим все новые и новые случаи смерти, связанные с инфекцией COVID-19», —цитирует его пресс-служба Минздрава.

Напомним, план снятия ограничительных мер из-за коронавируса будет поэтапным и в каждом отдельном регионе РФ будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом сегодня напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По последним данным, в России выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии 18 095 человек выздоровело, 1 356 скончались.

Ранее глава государства распорядился, чтобы в срок до 5 мая правительство разработало план поэтапного выхода из самоизоляции. 6 мая президент проведет совещание о реализации мер по борьбе с коронавирусом. Предполагается, что постепенный выход из самоизоляции начнется после 12 мая.