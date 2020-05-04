Направляющийся в Екатеринбург самолет подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва

Москва, 4 мая. Летящий из Москвы в Екатеринбург пассажирский борт подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что воздушное судно не стало менять маршрут и продолжило полет в Екатеринбург. Специалисты осмотрят судно после его приземления в столице Урала.

Источник отметил, что сообщение о минировании пришло на электронную почту аэропорта «Шереметьево» в Москве. В анонимном письме говорилось о взрывных устройствах на борту сразу двух самолетов: «Москва — Екатеринбург» и «Петербург — Москва». Подчеркивается, что последний рейс уже приземлился в аэропорту «Пулково». Информация о взрывном устройство на борту не подтвердилась.