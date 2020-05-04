Контр-адмирал Соловьев высмеял героизацию на Украине задержанного под Керчью буксира

Москва, 4 мая. Частичный ремонт украинского буксира «Яны Капу», сдавшегося в Керченском проливе российским пограничникам, завершился, теперь на Украине судно называют «легендарным». Контр-адмирал Владимир Соловьев высмеял героизацию капитулировавшего корабля.

Военачальник высказал недоумение по поводу того, что судно, нарушившее водное пространство соседнего государства, вдруг стало героическим.

«Я не знаю, чем они руководствуются, когда называют корабль «героическим». Особенно после того, что там произошло, и что было. В цивилизованном мире посчитали бы, что это было нарушение, и эти нарушения пресекли», — отметил Соловьев.

По его словам, ничего героического в действиях украинских моряков не было.

«Мы сразу говорили, что то, что произошло с украинскими кораблями вблизи Керченского пролива – это позор. Героический – ну и бог с ним, будем теперь смотреть на «героические» корабли Украины», — с иронией сказал военачальник.

Ранее украинский телеканал «Эспрессо» выпустил репортаж о завершении ремонта «Яны Капу», в котором назвал судно «легендарным». Кроме того, в Сети пользователи из Украины предложили наградить буксир специальным вымпелом, поскольку при его задержании получил повреждения российский сторожевой корабль.