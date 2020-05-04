Сирия, 4 мая. Совместное патрулирование Турции и РФ состоялось на северо-востоке Хасаки. Курдский боевик был застрелен неизвестными на юго-востоке Дейр-эз-Зора. SDF**** захватили офис управления по туризму в городе Хасака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям террористов на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве курдского боевика на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: захватили офис управления по туризму в городе Хасака.

ВС Турции и протурецкие силы: освободили задержанного по сфабрикованным обвинениям начальника полиции в Африне.

Российская военная полиция: совместно с ВС Турции провела патрулирование в районе города Аль-Маабада на северо-востоке Хасаки.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что протурецкие боевики, в оккупации которых находится территория Африна, освободили ранее задержанного командира местной полиции. По данным SOHR, он был заключен в тюрьму по сфабрикованным обвинениям ввиду того, что открыто выказывал враждебность по отношению к различным антиправительственным формированиям, чем завоевал популярность среди мирных жителей. Отмечается, что задержанный не раз критиковал боевиков за попытки разграбить имущество коренного населения. Он был оправдан, после того как замещавшего его террориста уличили в грабежах и вымогательствах.

Провинция Дейр-эз-Зор

В районах, занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF), произошла еще одна вылазка неизвестных. Агентство новостей Al Nour передает, что один из курдских боевиков был застрелен на подступах к населенному пункту Аль-Джардхи в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. Напомним, в первой половине дня нападения неопознанных лиц также фиксировались в районе Аль-Хаваиджа и Аль-Касры. В совершении налетов обвиняются члены подпольных ячеек «Исламского государства».

Провинция Даръа

Появились подробности о нападении на группу сирийских военных в районе города Аль-Музайриб. Согласно уточненной информации, опубликованной на странице военного источника в сети Telegram (directorate4), атаке повергся полицейский участок. Находившихся внутри сотрудников захватили в плен и увезли в неизвестном направлении. Позднее они были обнаружены мертвыми. Все они скончались от выстрела в голову. Местные активисты полагают, что за убийством стоит сириец по имени Мухаммед Касим Ас-Саиб Яхья по прозвищу Абу Тарик. О том, каким образом он связан с боевиками вооруженной оппозиции, не сообщается.

Провинция Идлиб

В южных районах провинции возобновились взаимные обстрелы между правительственными подразделениями и боевиками бандгрупп, поддерживаемых группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам». Как передает информагентство SOHR, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь в ответ на провокационные обстрелы со стороны террористов. Под ударом оказались зоны дислокации исламистов в окрестностях населенных пунктов Кансафра, Аль-Фатир, Аль-Бара и Сфухон. Информация о нанесенном боевикам уроне пока выясняется. Напомним, ХТШ отказалась соблюдать перемирие в Идлибской зоне деэскалации, продолжив обстрелы, несмотря на вступивший в силу режим тишины.

Провинция Хасака

Информационный портал Aleppo Media Center сообщает о том, что турецкие военные присоединились к патрулированию территории на северо-востоке провинции. Совместный российско-турецкий военный конвой был замечен в окрестностях города Аль-Маабада.

Новостное агентство Al Nour заявляет, что «Демократические силы Сирии» (SDF) самовольно захватили контроль над офисом управления по туризму в районе Аз-Зухур в административном центре региона. Сотрудники организации были вынуждены в спешке покинуть рабочие места. О том, какую цель преследовали курдские боевики, не сообщается.

1 Организация запрещена на территории РФ.