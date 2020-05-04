Инфекционист объяснила низкий уровень смертности пациентов с коронавирусом в РФ

Москва, 4 мая. Российские врачи вовремя диагностируют коронавирусную инфекцию, поэтому им удается оперативно начать лечение пациентов. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

Специалист обратила внимание, что под смертностью подразумевают соотношение числа погибших с коронавирусной инфекцией к средней численности населения. Она рассказала, что в РФ данный показатель равен 5,5 случая на миллион человек. Она подчеркнула, что данная цифра растет медленнее, чем во многих европейских странах.

«У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно эта помощь оказывается», — рассказала Малинникова.

По ее словам, российские врачи готовы оказывать своевременную медицинскую помощь людям, у которых подтвердилась опасная коронавирусная инфекция. Она отметила, что большинство россиян обычно вовремя обращаются к специалистам, а запоздалые случаи встречаются гораздо реже.

Напомним, что в России с начала пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 145286 человек, из них 1356 скончались, более 18 тысяч успешно побороли опасное заболевание.

Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что РФ успешно сдерживает уровень смертности среди пациентов с коронавирусной инфекцией, передает Kp.ru.