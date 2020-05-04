Польша начала строить конкурентный «Северному потоку – 2» газопровод

Москва, 4 мая. Варшава начинает реализацию проекта Baltic Pipe – газопровода, который рассматривается в качестве конкурента российскому «Северному потоку – 2». О строительстве объекта объявил президент Польши Анджей Дуда.

Предполагается, что газопровод соединит Польшу с норвежским шельфом, расположенным в Северном море. Его возведение пройдет в три этапа, на первом планируется соединение систем передачи газа Норвегии и Дании. После этого произойдет расширение датской инфраструктуры. Завершится реализация проекта прокладкой трубопровода между Польшей и Данией.

В Варшаве рассчитывают, что Baltic Pipe сможет перекачивать до 10 миллиардов кубометров газа и тем самым станет конкурентом для «Северного потока – 2».

Дуда сообщил, что все необходимые разрешения на строительство уже получены, и уже в ближайшие дни начнутся работы по проекту. Польский оператор газотранспортной системы Gaz-System 30 апреля заключил соответствующее соглашение с компанией Saipem Limited.

«Этот проект имеет большое значение для экономики Европы, энергетического суверенитета ЕС», — отметил президент Польши.

Кроме того, польский лидер предположил, что в будущем Варшава сможет выступать транзитером газа в другие страны, в том числе на Украину.