Манукян предложил ужесточить наказание за незаконные митинги в период самоизоляции

Москва, 4 мая. Организаторы и участники незаконных митингов во время пандемии коронавируса должны нести ответственность в полной мере и по всей строгости закона, заявил блогер, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Ранее в Северной Осетии прошел митинг против режима самоизоляции из-за распространения коронавируса. На акцию во Владикавказе вышло коло 2 тысяч человек. После этого в регионе был зафиксирован резкий скачок выявленных случаев COVID-19.

«Это, безусловно, в том числе отголоски этого мероприятия, которое было организовано откровенным провокатором. <…> Возбуждено уголовное дело. И те, кто всем этим занимались, не уйдут от ответственности», — заявило Манукян в комментарии Nation News.

Блогер призвал предусмотреть серьезное наказание для тех, кто подвергает опасности жизнь и здоровье россиян в период распространения коронавируса и выводит людей на подобные незаконные акции.

«Я считаю, что необходимо усилить ответственность сегодня в уголовном законодательстве за организацию несанкционированных мероприятий в период коронавируса. В том числе, в Уголовном кодексе необходимо принять поправки», — добавил блогер.

При этом участники незаконных сборищ также должны нести ответственность, ведь они не только подвергают опасности себя, но и всех людей в округе, считает блогер.