Британский врач рассказала о тяжелых условиях работы во время пандемии

Лондон, 4 мая. Младшему врачу отделения интенсивной терапии в британском Ист-Мидлендс Люси Кокер пришлось составить завещание из-за высокого уровня смертности среди медперсонала во время пандемии коронавируса. Девушка каждый день опасается того, что пополнит печальную статистику.

31-летняя Люси Кокер работает по 12 часов в плотном защитном комплекте одежды, который состоит из халата до лодыжек, двух пар перчаток, маски для лица, козырька, защитных очков и кепки. По ее словам, сотрудникам ее больницы очень повезло, ведь им выдали специальные респираторы с фильтрами. Девушка говорит, что в Британии есть клиники, где медикам приходится работать в обычных масках и разрезанных мусорных пакетах.

Британка признается, что каждый раз перед рабочей сменой ей становится не по себе при мысли о том, что ее может ждать на рабочем месте. Она волнуется из-за того, что аппаратов ИВЛ может не хватить на всех пациентов. По словам Люси, в ее отделении коронавирус унес жизни многих пациентов, и она боится, что их число будет и дальше расти, передает РИА SM News.

Великобритания несет большие человеческие потери от пандемии. В Лондоне приходилось строить новые морги, потому что мест не хватало. Все умершие в отделении Люси были старше 40 лет, однако девушка знает множество случаев, когда погибали и молодые медики. Ей пришло написать завещание, которое поможет родственникам распорядится ее имуществом, если она вдруг погибнет от коронавируса.

Девушка рассказала, что после 12 часов ношения респиратора на ее лице остаются раны, но она все равно старается наслаждаться жизнью после тяжелой работы. Девушка искренне надеется, что когда-то этот ужас закончится, а пока она просит тех, до кого дойдет ее послание, оставаться дома и беречь себя.