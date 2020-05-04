Военный эксперт предупредил о критическом состоянии ВВС Украины

Москва, 4 мая. Украина использует военные самолеты, совершенно непригодные для модернизации. Технике уже больше 30 лет, а замалчивание этой критической ситуации поражает, заявил военный эксперт Тарас Чмут.

По словам специалиста, боевые самолеты ВВС Украины МиГ-29 и Су-27 достались им в наследство от СССР. Когда они совсем выработают свой ресурс, у Киева не останется ничего.Чмут также обратил внимание на мартовский визит делегации ВВС Украины во главе с командующим Сергеем Дроздовым в Пакистан. Там стороны провели переговоры о возможном приобретении российской авиатехники, которую Исламабад когда-то закупил у Москвы.

По мнению Чмута, эта поездка была просто предлогом для киевских чиновников устроить себе зарубежное турне. Но больше всего его возмутили заявления командования ВВС о том, что советские самолеты якобы могут прослужить до 2035-2040 годов. Он подчеркнул, что абсолютно убежден в том, что до этого времени самолеты просто не доживут.

С другой стороны, Чмут обратил внимание, что Украина не ведет переговоров по поставкам самолетов со странами НАТО.

«Как страна, которая стремится в НАТО, будет покупать самолеты у Пакистана или Китая? Серьезно?», – поразился он.

Чмут предупредил, что менять авиапарк ВВС Украины нужно начинать уже сейчас, ведь этот процесс длительный, и конечный результат можно будет увидеть не раньше, чем через пять лет, пишет «ПолитПазл».

Напомним, в наследство от СССР Украине досталось 1100 самолетов. В их число входили три сотни истребителей МиГ-29 и Су-27, две сотни фронтовых бомбардировщиков Су-24, около полусотни штурмовиков Су-25 и даже 19 сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев с крылом изменяемой стреловидности Ту-160. Помимо самолетов, было еще и почти 900 вертолетов. Однако вскоре выяснилось, что содержать и обслуживать такой авиапарк Киев не может.

В минувшем году командование украинских ВВС заявляло, что имеющийся парк военных самолетов, с учетом продления сроков их службы и ресурса, позволит эксплуатировать МиГ-29, Су-27, Су-24 и Су-25 до 2025 года. Максимум — до 2030-го.