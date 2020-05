Чемпион Европы по бодибилдингу Зайнилов назвал фильм «Шугалей» сильным кино

Посмотрел кинофильм "Шугалей", снятый по реальным событиям. Он раскрывает правду о судьбе наших соотечественников, российских социологов, которых сейчас держат в ливийской тюрьме. Сильное кино, прекрасная игра Кирилла Полухина, интересный сюжет. Рекомендую к просмотру. #шугалей #россия #ливия #питер #спб

