Чемпион Европы по бодибилдингу Зайнилов назвал фильм «Шугалей» сильным кино

Москва, 4 мая. Петербургский бодибилдер, неоднократный чемпион России и Европы Станислав Зайнилов назвал фильм «Шугалей» сильным кино. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

Спортсмен рекомендовал своим подписчикам посмотреть свежую киноленту.

«Посмотрел кинофильм «Шугалей», снятый по реальным событиям. Он раскрывает правду о судьбе наших соотечественников, российских социологов, которых сейчас держат в ливийской тюрьме. Сильное кино, прекрасная игра Кирилла Полухина, интересный сюжет. Рекомендую к просмотру», — отметил Зайнилов.

Ранее российский актер Олег Абалян, который сыграл роль переводчика Самера Суэйфана, рассказал о своих впечатлениях от съемок фильма. Работу над кино он считает важнейшим опытом и выразил надежду на скорое освобождение соотечественников, передает телеканал «360».

Напомним, премьера фильма «Шугалей» состоялась 1 мая на канале НТВ. Драма основана на реальных событиях и рассказывает о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которые год незаконно удерживаются на территории Ливии.

Ученые прибыли в североафриканскую страну для проведения социологических исследований, но были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Сейчас россияне незаконно содержатся в тюрьме «Митига» под Триполи.