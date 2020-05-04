Турецкие БПЛА были замечены вылетающими с тунисской авиабазы «Армада» в направлении Ливии

Бенгази, 4 мая. Несколько турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были замечены взлетающими с территории авиабазы «Армада», расположенной на юге Туниса. Об этом сообщил очевидец инцидента, позвонив в службу онлайн-поддержки Ливийской национальной армии (ЛНА). Также звонивший отметил, что беспилотники направились в сторону Ливии.

Напомним, ливийская армия неоднократно сбивала ударные и разведывательные дроны Турции, поставленные так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Чаще всего подразделения противовоздушной обороны армии фельдмаршала Халифы Хафтара уничтожают современные турецкие БПЛА Bayraktar TB2. Эти боевые машины регулярно используются для поддержки с воздуха провокаций со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований триполитанского режима Файеза Сарраджа.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о контрабандных маршрутах, используемых Анкарой для перевозки вооружения для ПНС Ливии в обход эмбарго ООН. Помимо стрелкового оружия, боеприпасов и современной боевой техники турецкие власти снабжают террористические группировки в Триполи беспилотниками. Большую часть этой «помощи» оплачивает Катар, который, также как и Турция, имеет собственные геополитические интересы в североафриканской стране.

Незаконная перевозка оружия в Ливию осуществляется турецкими властями по морю и воздушным транспортом. Также часть контрабанды поступала на территорию североафриканского государства через соседний Тунис. В качестве базы для БПЛА протурецкие группировки ПНС используют бывший гражданский аэропорт «Митига», где находится пункт управления дронами и военные специалисты из Турции, осуществляющие управление беспилотниками.

Кроме того, на территории военного аэродрома бандитов ПНС «Митига» расположена частная одноименная тюрьма террориста Абд аль-Рауфа Карры, контролируемая его боевиками из группировки RADA. В мае прошлого года члены этого преступного бандформирования похитили двоих российских граждан, социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Россиян незаконно удерживают почти год в невыносимых условиях без предъявления каких-либо официальных обвинений со стороны «правительства» Файеза Сарраджа.