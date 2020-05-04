В Госдуме назвали «пари» о Крыме «клоунскими выходками» украинского посла

Москва, 4 мая. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не обратит внимания на «клоунские выходки» украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, вызвавшего его на «пари», считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Депутат отметил, что украинскому дипломату не стоит даже пытаться тягаться со Шредером, который не только знает историю, Россию, но и прекрасно разбирается в законах геополитики.

«Клоунские выходки украинского посла вряд ли станут предметом внимания уважаемого немецкого политика», — уверен Железняк.

По словам парламентария, украинским политикам все время хочется привлечь к себе внимание Запада, в том числе выходками и заявлениями о Крыме.

«При этом большинству здравомыслящих и опытных политиков, к которым, безусловно, относится господин Шредер, совершенно ясно, что Крым с Россией навсегда», — добавил Железняк.

Ранее Шредер в интервью Tagesspiegel заявил, что вопрос Крыма уже закрыт: ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине, сообщает «Царьград».

Кроме того, экс-канцлер ФРГ прокомментировал возможность отмены антироссийских санкций в период пандемии, пишет телеканал «360». Политик назвал серьезной ошибкой утверждение, что посредством санкций Россию можно принудить к каким-либо действиям. Украинский посол в Берлине предложил Шредеру заключит «пари».

Сенатор Алексей Пушков спрогнозировал провал «пари» украинского посла со Шредером о Крыме. Он считает, что Шредер даже не заметит «вызова на пари».