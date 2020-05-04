Депутат ЗакС Петербурга помог многодетной семье. ФАН-ТВ

Алексей Цивилев вместе с супругой решил помочь женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Сейчас она вынуждена одна содержать пятерых детей, один из которых инвалид.

По словам депутата, из-за коронавируса многие в Петербурге оказались в непростой ситуации, он старается лично помогать таким людям.

«Сейчас много категорий людей, которым действительно нужна помощь: это прежде всего люди 65+, которые вынуждены находиться дома, потому что мы просим их самоизолироваться, это многодетные, в силу того, что сады закрыты, школы закрыты и даже, если мамы работали, то они не могут работать сейчас, потому что они находятся с детьми и, конечно, это матери одиночки. Поэтому все случаи, которые обращаются ко мне, я всегда стараюсь реагировать лично», — поделился Алексей Цивилев.

У Екатерины Заикиной пятеро детей: старшему скоро исполнится 18, младшему четыре месяца. По словам женщины, подобную помощь получает впервые.

«Я работала в больнице, но это очень было давно, потому что ребенок у меня старший инвалид, и я нахожусь с ним по уходу, потому что его нельзя оставлять одного, он сахарный диабетик, и поэтому постоянно с ним. <…> Муж у меня таджик, он — гражданин Таджикистана, он улетел туда, должен был прилететь, но не успел. Все закрыто, поэтому пока ждем папу», — говорит Екатерина Заикина, многодетная мама.

Депутат старается минимум раз в неделю лично выезжать и помогать нуждающимся, кроме того в районе организовал волонтерскую помощь, люди откликнулись мгновенно, и буквально за ночь набралось более 30 добровольцев. Считает, что эпидемия показала, насколько неравнодушными могут быть люди к чужому горю и с радостью готовы помогать.