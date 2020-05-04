Военные артисты поздравили ветеранов ВОВ из Белгородской области. ФАН-ТВ

Концерт во дворе дома устроили для ветеранов Великой Отечественной войны из Белгородской области артисты Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа.

Военнослужащие приехали на украшенном автомобиле, с музыкальной аппаратурой и станцевали военный вальс под окнами ветеранов. В такой поздравительной акции приняли участие четыре бригады артистов.

Один из ветеранов, который получил музыкальный подарок, Пава Федоровна Борисова.

В 1941 году она стала военным шофером на Камчатке и подвозила горючее бомбардировщикам, ходила в караул и на стрельбище. Тогда ей было всего лишь 16 лет. Она прошла всю войну, награждена орденом Отечественной войны и медалью «За победу над Японией». После войны Пава Федоровна переехала в Валуйки Белгородской области, работала счетоводом, санитаркой.