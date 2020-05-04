Попова рассказала, какие ограничения в РФ из-за коронавируса снимут последними

Москва, 4 мая. Последним этапом отмены ограничительных мер из-за коронавируса станет снятие запрета на проведение массовых мероприятий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В эфире телеканала «Россия 24» он еще раз подчеркнула, что отмена ограничений будет происходить постепенно.

«Самыми последними ограничениями, которые будут сняты, (станут. — Прим. ФАН) ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой», — отметила Попова.

По ее словам, о том, какие ограничения снимут в первую очередь, станет понятно к 12 мая, когда выяснятся эпидемиологические «результаты» майских праздников.

Попова также добавила, что в России снижается темп прироста количества заболевших, несмотря на то, что увеличилось число выявляемых за сутки случаев заражения.

«Снижается, независимо от того количества, про которое мы уже говорили, темп прироста все равно снижается, это стабильная тенденция. <…> Но еще раз, это в первую очередь зависит от того, насколько мы сегодня разобщены, только от этого», — сказала глава Роспотребнадзора.

Она также добавила, что снижение темпов прироста зараженных свидетельствует о правильном направлении, в котором движется страна в борьбе с пневмонией нового типа.