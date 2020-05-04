Кличко предупредил о смерти 1,2 млн украинцев из-за COVID-19

Киев, 4 мая. Коронавирусная инфекция может унести жизни 1,2 миллиона человек на Украине. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр украинской столицы призвал горожан соблюдать все ограничительные меры. По данным на 1 марта, на Украине проживают 41,9 миллиона человек. По словам Кличко, он общается с различными специалистами, которые говорят о том, что до 80% населения стран переболеют COVID-19, а уровень смертности составит от 2 до 3% при условии оказания своевременной медицинской помощи.

«80% от населения Украины это 35 миллионов. А сейчас посчитайте, сколько это 3%. Я посчитал, 3% — это 1,2 миллиона людей могут умереть», — заявил Кличко на внеочередном заседании правительства.

Кличко призвал граждан страны неукоснительно соблюдать все меры безопасности и отнестись серьезно к проблеме распространения опасной коронавирусной инфекции.

Напомним, что украинское правительство ввело карантин сроком на один месяц с 12 марта. Ужесточение ограничительных мер произошло с 6 апреля, гражданам страны запретили собираться на улицах в группы более двух человек. Украинцев обязали носить защитные маски и иметь при выходе из дома документы, подтверждающие личность.