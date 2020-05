Ливийская армия ликвидировала главаря группировки «Дивизия аль-Хамза» в Триполи

Триполи, 4 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщила о ликвидации сирийского наемника нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС), который руководил группировкой «Дивизия аль-Хамза».

По данным ЛНА, Абу Мухаммад Канаан аль-Макани Арур, родившийся в провинции Дамаска, был уничтожен в ночь с 3 на 4 мая во время очередного нарушения режима прекращения огня со стороны ПНС. Ливийские военнослужащие ответили на наступление боевиков контрударом, в результате чего был ликвидирован член руководящего состава группировки «Дивизия аль-Хамза».

Syrian #GNA mercenary Abu Muhammad Kanaan al-Makani Arour from Damascus countryside, a leader in Al-Hamzat Brigade, was killed as a result of clashes against the Libyan armed forces #LNA pic.twitter.com/MjmGoms85r