Неизвестные застрелили бежавшего заключенного в Аз-Завии

Бенгази, 4 мая. В службу онлайн-поддержки Ливийской национальной армии (ЛНА) поступил анонимный звонок с сообщением о ликвидации в Аз-Завии осужденного за убийство ливийца.

Сообщается, что около 2:00 со стороны неизвестных автоматной очередью был убит Ахмад аль-Баф — 29-летний уроженец Аз-Завии, осужденный за убийство. Известно, что мужчина отбывал наказание в Сурмане — до тех пор, пока город не захватили боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и не отпустили всех осужденных на свободу.

Представители ООН ранее сделали заявление, выразив обеспокоенность последствиями захвата боевиками ПНС Сабраты и Сурмана. Также в ООН сообщали о по меньшей мере 400 заключенных, которых триполийские бандформирования освободили из тюремных учреждений без проведения каких-либо разбирательств.

О том, что боевики отпустили заключенных, свидетельствует видеозапись из открытых источников, на которых фигурирует опустевшая тюрьма Сабраты. Вероятнее всего, экс-осужденные пополнят ряды бандформирований Триполи.

Отметим, в захвате Сурмана и Сабраты на стороне ПНС сражались джихадисты из ИГИЛ1 и «Аль-Каиды»1 (деятельность террористических группировок запрещена в РФ) — некоторые из них выложили в соцсети фото захваченных городов. На некоторых из них можно увидеть лидера группировки «Ансар аш-Шариа» Фараджа Шаку, Сейфа Абу Бакра, руководящего «Фасылят Хамзат» и Абд ар-Рахмана Милада, находящегося в международном розыске как террориста.

Федеральное агентство новостей (ФАН) ранее сообщало, что после захвата вышеуказанных городов террористы оскверняли трупы, устраивали публичные казни, мародерствовали в домах мирных жителей и всячески запугивали их. Официальный спикер ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари направил в ООН письмо с данными о нарушениях триполитанского правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.