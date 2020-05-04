Главы МИД Италии и Египта обсудили ситуацию в Ливии на фоне вмешательства Турции

Каир, 4 мая. Текущую ситуацию в Ливии обсудили в телефонном разговоре министры иностранных дел Египта и Италии Самех Шукри и Луиджи Ди Майо. Главы внешнеполитических ведомств двух стран выразили беспокойство по поводу усложнения внутриливийского кризиса в связи с вмешательством Турции. Об этом сообщило издание Ahramonline, ссылаясь на заявление официального представителя египетского МИД Ахмеда Хафеза.

Авторы публикации отмечают, что главы дипломатии Египта и Италии обсудили по телефону последние события, произошедшие на территории североафриканского государства. Министры считают, что мирное политическое урегулирование кризиса в Ливии будет невозможно в условиях террористической угрозы и наличия в стране опасности для ливийских граждан в связи с присутствием на ее территории членов радикальных исламистских группировок.

Кроме того, Шукри и Ди Майо подчеркнули важность сотрудничества египетской и итальянской сторон в противостоянии пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Министр иностранных дел Италии выразил признательность своему коллеге за поддержку, которая помогла его стране пресечь распространение вируса.

Стоит отметить, что помимо Ливии и ливийского народа от военного вмешательства Турции страдает и Египет, поскольку Анкара занялась переделом морских границ, что коснулось и Каира. Также египетские власти не желают, чтобы соседнее государство превратилось благодаря амбициям Реджепа Тайипа Эрдогана в террористический рассадник. Опасаются наплыва джихадистов и в Риме, поскольку переправляемые в Северную Африку Анкарой сирийские наемники для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии зачастую сбегают на территорию европейских стран, прежде всего Италии. Не стоит забывать, что многие из этих боевиков еще и являются разносчиками COVID-19.

Напомним, Турция по-прежнему продолжает оказывать поддержку триполитанскому режиму Файеза Сарраджа, поставляя боевикам оружие, боеприпасы и современную боевую технику в обход эмбарго ООН. Помимо контрабанды вооружения Анкара наводнила оккупированную ПНС территорию террористами, завербованными турецкими спецслужбами в сирийском Идлибе. По словам официального представителя Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, их численность уже достигла 17 тысяч.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о наемниках из группировки «Группа Аль-Амшат», созданной сирийцем Мухаммедом Джасимом при поддержке турецких спецслужб. Террористы Абу Амши, такое прозвище взял себе основатель банды, были ликвидированы недавно солдатами ливийской армии неподалеку от Триполи, когда пытались устроить провокацию против ЛНА.