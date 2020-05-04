Найдены новые потенциальные лекарства против коронавируса

Москва, 4 мая. Ученым из Калифорнийского университета в Сан-Франциско удалось найти новые потенциальные лекарства против коронавируса. Исследователи изучили влияние возбудителя вируса на человеческие клетки. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature.

В исследовании говорится, что ученые нашли взаимодействия между белками вируса и белками человека, которые играют основную роль в развитии заболевания у инфицированных. Биологи выделили 26 из 29 белков возбудителя инфекции и клонировали их. Взаимодействие между белками было обнаружено с помощью метода аффинной очистки в тандеме с масс-спектрометрией.

В результате было идентифицировано 332 сочетания вирусного белка и белка человека. Ученым удалось определить 66 белков человека, которые являются мишенями как для вируса, так и для 69 лекарственных средств.

Отмечается, что 28 потенциальных лекарственных соединений против коронавируса уже одобрены Агентством Министерства здравоохранения и социальных служб США, 12 находятся на стадии клинических испытаний, еще 28 на доклиническом изучении.

Ученые провели скрининг препаратов, чтобы выявить вещества с противовирусной активностью. Выяснилось, что таких разновидности две — одни подавляют трансляцию РНК, а вторые регулируют активность рецепторов сигма-1 и сигма-2.

В настоящее время не существует противовирусных препаратов с клинически доказанной эффективностью. При этом стоит отметить, что лекарство под названием ремдесивир уже проходит клинические испытания.