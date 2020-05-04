Русфонд может использовать вброс о «призыве» студентов-медиков для сбора денег

Москва, 4 мая. Беременных студенток медвузов и студентов с хроническими заболеваниями не заставляют работать в «красной зоне» с пациентами, заразившимися коронавирусом заявила проректор по учебной работе Сеченовского университета Татьяна Литвинова, комментируя информацию о том, что будущих медиков якобы принуждают к этому.

Материалы на эту тему, в частности, распространили издания DOXA, «Новая газета» и «Коммерсантъ». Вброс о «коронавирусном призыве» поддержала и благотворительная организация Русфонд.

Однако на деле все оказалось совсем не так. Литвинова объяснила, что на фоне пандемии большая часть студентов старших курсов, действительно мобилизуют но беременных или имеющих какие-либо хронические будут направлены в «зеленую зону», где им не предстоит непосредственно контактировать с заболевшими коронавирусом. Кроме того, работу в «красной зоне» студентам будут оплачивать дополнительно. Кроме того, проректор уточнила, что студенты сами могут выбирать, в каких больницах они будут работать.

Однако исчерпывающие объяснения Татьяны Литвиновой не мешают недовольным студентам, либеральным СМИ и даже благотворительному фонду продолжать сеять панику на фоне продолжающейся борьбы с коронавирусом, пытаясь убедить общественность в оказании давления со стороны руководства вузов и в якобы рабском отношении к учащимся старших курсов. Такое подробное разъяснение Литвинова дала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Однако издания, лояльные к ряду так называемым либералам, правозащитниками и организациям типа Русфонда используют этот вброс для нагнетания напряжения в обществе на фоне эпидемии. Кроме того, нельзя исключать, что тот же Русфонд скоро запустит «благотворительную» кампанию, по итогам которой не предоставит вовсе, либо предоставит сомнительный отчет о потраченных средствах, пишут Nation News.

Ранее эта организация уже попала в громкий скандал со сбором денег на лечение певицы Жанны Фриске. После этого фонд перечислил на счет певицы более 25 миллионов рублей, но после смерти артистки организация потребовала проверить наследников Фриске на предмет хищения почти 21 миллиона из этих донатов.Отец певицы тогда заявил, что он может предоставить документы о тратах на лечение, которые в общей сложности превысили 50 миллионов рублей. Депутат Госдумы Ярослав Нилов обратился к руководству Первого канала, вместе с которым Русфонд собирал деньги для Фриске, с просьбой прекратить сотрудничество с этой недобросовестной организацией.

Еще одним сомнительным «профсоюзом», который использует пандемию для сбора средств, является «Альянс врачей», которым руководит Анастасия Васильева. Нельзя не вспомнить и признанный иностранным агентом «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального. Причем, как известно, Васильева и глава одиозного ФБК тесно связаны. Вместе проворачивают одинаковую схему: сначала забрасывая фейк в Сеть о якобы о нехватке средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования в больницах и под этим соусом запуская сбор пожертвований для врачей. Самое интересное, что Васильева еще ни разу не отчиталась о том, сколько собранных денег и на какие цели было потрачено «Альянсом врачей».