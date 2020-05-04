Козловский в день рождения умилил поклонников снимком с двухмесячной дочерью

Москва, 4 мая. Российский актер Данила Козловский в свой день рождения опубликовал в Instagram снимок с двухмесячной дочерью. Фотография, сделанная на морском побережье, умилила поклонников звезды отечественного кино.

«35. Заканчиваем разминаться, начинаем жить!» — написал Козловский под фотографией.

Подписчики актера поздравили его со знаменательной датой и восхитились трогательным снимком.

«Здоровья, счастья вам и вашей семье!!! Вы великий актер, любим вас всей семьей!» — написала lusiapanina300977.

«Идеальная картинка», — прокомментировал пользователь manicure_inn.

«Какая же это милота! Здоровья крохе», — пожелала _stasy_am_.

«Какое фото полное любви!» — восхитилась vera_kolesnikova.

«Океан нежности в одном фото! С днем рождения, счастливый папа!» — поздравила актера marina_geraskina_.

«Мамино счастье, папина радость», — отметила natasha_petro4enko.

Напомним, Данила Козловский впервые стал отцом 2 марта 2020 года. Дочку актеру родила возлюбленная Ольга Зуева, с которой он тайно начал встречаться в 2015 году. Через год пара перестала скрывать свой роман, однако актеры приняли решение жить в гражданском браке и не регистрировать отношения официально. Козловский и Зуева долго держали в секрете редкое имя девочки. В итоге актриса сообщила подписчикам в Instgaram, что малышку назвали Ода Валентина.