Пушков спрогнозировал провал «пари» украинского посла со Шредером о Крыме

Москва, 4 мая. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник «вызвал на пари» бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, заявившего о том, что Крым навсегда останется частью России. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что Шредер даже не заметит «вызова на пари».

«Полагаю, Шредер даже не заметит «вызова на пари» со стороны самонадеянного украинского посла в Берлине. Было бы с кем пари заключать», — написал Пушков в Twitter.

Сенатор объяснил, что Шредер – крупная и признанная в мировой политике фигура. А Мельник – посол страны, которая «клянчит» у Берлина деньги. Пушков спрогнозировал провал «пари» из-за разного статуса оппонентов.

«Слишком разные весовые категории», — заключил сенатор.

Ранее Шредер оценил возможность отмены антироссийских санкций в период пандемии. Политик назвал серьезной ошибкой утверждение, что посредством санкций Россию можно принудить к каким-либо действиям, сообщает НСН.

«Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Это реальность», — заявил экс-канцлер ФРГ в интервью Tagesspiegel.

Кроме того, Шредер прокомментировал ситуацию на Украине. Политик уверен, что мир будет достигнут только в том случае, если Украина станет федеративным государством и предоставит востоку страны автономию, пишут «Известия».