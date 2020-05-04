Асад не дал Западу и наркоторговцам превратить Сирию в Афганистан

В провинции Дамаск удалось задержать группу наркоторговцев. Эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов завил Федеральному агентству новостей (ФАН), что Сирии удалось не повторить судьбу Афганистана благодаря подготовке президента Башара Асада.

Управлению по борьбе с наркотиками в Дамаске удалось задержать группу, состоящую из семи человек. Задержанные занимались торговлей наркотиками.

Террористы в Сирии используют наркотики, как способ заработка. Фактически, наркотики для джихадистов - бесконечный источник финансовых ресурсов.

В сирийском государстве во времена войны активно развилось производство запрещённого стимулятора каптагона. Страна потеснила с ведущих позиций даже Ливан. В 2013 году ливанские власти конфисковали более 12 млн. наркотических таблеток из Сирии. А в Турции было конфисковано 7 млн. сирийских таблеток, которые поставлялись в Саудовскую Аравию.

Президент республики Башар Асад не раз отмечал, что правительственные силы, захватывая повстанцев, наряду с боеприпасами и оружием не раз обнаруживали большое количество таблеток каптагона.

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов в беседе с ФАН заметил, что война хорошо потворствует тем, кто пытается нажиться на продаже запрещенных веществ. Он подчеркнул, что здесь не обошлось и без усилий американской стороны.

«Во время войны враг не спит и предпринимает все шаги для того, чтобы найти везде выгоду, в том числе и в торговле наркотиками. Мы помним, что в Афганистане до войны наркоторговли не было. Сразу как американцы вошли, наркотрафик в десятки раз увеличился. Таким же образом хотели эту проблему усилить в Сирии», — заявил политолог.

По мнению эксперта, не эффективная работа Асада помогла САР не превратиться в заполненный наркотиками Афганистан.