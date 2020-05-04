Военная полиция РФ спасла американских военнослужащих от толпы сирийцев

Дамаск, 4 мая. Бойцы военной полиции РФ спасли американских военнослужащих от толпы разбушевавшихся сирийцев. Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на вьетнамское издание Anninh Thudo.

Отмечается, что инцидент произошел в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии. На одном из контрольно-пропускных пунктов местные жители забросали камнями военную технику США.

«Сирийский народ открыто высказал свою позицию по поводу присутствия американских войск в этом районе», — считают журналисты Anninh Thudo.

Авторы материала обращают внимание на то, что атаке сирийцев подверглись именно американские военные, которые незаконно находятся на территории ближневосточной страны.

«Их точка зрения заключается в том, что они не хотят присутствия американских сил в регионе. Наглое вторжение американцев злит сирийский народ», — поясняют эксперты из Вьетнама.

Примечательно, что бросавшие камни сирийцы прятались при этом за российскую бронетехнику. Солдаты армии США не осмелились открыть огонь по мирным жителям в присутствии военных из России.

Конфликт кончился тем, что бойцы военной полиции РФ успокоили сирийцев, тем самым выручив американских военнослужащих. Благодаря российским специалистам инцидент обошелся без жертв с обеих сторон.