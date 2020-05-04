Почему программа «5 шагов» Навального не нашла поддержки у 90% аудитории

Программа «5 шагов для России» Алексея Навального не имеет популярности среди россиян. За несколько недель активной рекламы и раскрутки петиции на различных площадках собрали всего 1,3 миллиона подписей. Учитывая суммарный потенциальный охват социальных сетей, прочих ресурсов Навального и его приближенных членов команды по «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом), этот результат нельзя назвать значительным.

«Двухнедельное фиаско»

Алексей Навальный 20 апреля запустил в работу проект «5 шагов для России», который якобы должен помочь россиянам преодолеть «коронавирусно-экономический» кризис. Основатель ФБК считает, что власти РФ должны использовать имеющиеся денежные запасы — 17,7 триллиона рублей — для осуществления прямых выплат гражданам РФ, поддержки малого и среднего бизнеса, компенсации государственных налоговых потерь и убытков, понесенных ЖКХ и ресурсоснабжающими организациями. По мнению блогера, чтобы инициативу заметили политики и чиновники, необходимо собрать несколько миллионов подписей.

Для сбора подписей программа «5 шагов» была запущена на отдельном сайте в Сети, а также в виде петиций размещена на общественных онлайн-площадках для агрегации голосов: Change.org, «Петиции» во «ВКонтакте» и на сайте «Российской общественной инициативы». Для раскрутки использовались социальные сети и медиа как самого Навального, так и его приближенных членов команды по работе в ФБК, а также ресурсы самого фонда и штабов блогера в регионах. По состоянию на 4 мая программа собрала суммарно 1 324 338 подписей. На первый взгляд может показаться, что это очень много. Но на деле не все так однозначно. Аудитория, судя по подписчикам на разных площадках, у сотрудников ФБК приличная, а результат не впечатляет. Кроме того, сами ресурсы для петиций имеют неоднозначную репутацию.

Накрученные подписи с непопулярных площадок?

После запуска сайта программы «5 шагов» ее принялись активно раскручивать основные члены: сам Навальный, Любовь Соболь, Иван Жданов, Кира Ярмыш и Леонид Волков. Обозначенными фигурами список не ограничивается, так как инициатива продвигалась в многочисленных региональных штабах, а новости копировались обычными пользователями. Но анализа количества их аудитории на ресурсах, которые хоть раз прорекламировали «5 шагов», будет достаточно.

У Алексея Навального большое количество собственных социальных сетей и медиапроектов (ВК, Facebook, Instagram, «Одноклассники», каналы на YouTube и т. д.). Суммарная аудитория всех медиа по подписчикам, включая посещаемость личного сайта за последние 14 дней, составляет 9,81 миллиона человек.

Леонид Волков таким количеством медиаресурсов похвастаться не может. У него всего 337 936 подписчиков на всех социальных сетях. У пресс-секретаря Навального и ФБК Киры Ярмыш — 70 103. У юриста фонда Любови Соболь — 422 814, а у Ивана Жданова всего 49 760. Для продвижения программы также использовались соцсети «Фонда борьбы с коррупцией» (ВК, Facebook и Twitter) — их общая аудитория составляет 133 405 подписчиков.

В итоге суммарное количество подписчиков и потенциальных голосов — 10,82 миллиона. И при такой обширной базе, с учетом ретранслирования записей в соцсетях обычными гражданами (внешний охват в таком случае огромен), со всех площадок удалось собрать всего 1,3 миллиона подписей. То есть, несмотря на рекламную кампанию, всего 12% аудитории откликнулось и решило подписаться, а почти 90% проигнорировало. Если подсчитать подписчиков на всех площадках, где двигалась инициатива, то уровень поддержки быстро снизится до «уровня жирности кефира». Сложившаяся ситуация показывает, что, сколько бы Навальный и ФБК ни говорили о своей популярности, поддержке и просмотрах на YouTube, в реальности очень малое количество россиян разделяют либеральные взгляды сотрудников ФБК и согласны поддерживать спорные, популистские инициативы.

При этом честность самих подписей вызывает сомнения. Все площадки, которые использовал Навальный, имеют сомнительную репутацию. Change.org давно критикуется россиянами за отсутствие системы проверки накрутки и подтверждения личности. Специализированные сайты предлагают за сущие копейки на Change.org «подкинуть» комментарий и «голос». Используя ботов, можно накрутить любую петицию, в том числе во «ВКонтакте». По этой причине люди не особо верят в «сетевое голосование».

Сайт 5steps.vote. Навального также подвергали критике за техническое увеличение показателей. Информационный ресурс «Блок» опубликовал материал, в котором отметил, что площадка блогера не имеет систему подтверждения личности, а потому один человек может ставить неограниченное число подписей с разных почтовых ящиков. По данным автора материала, мониторинг сайта показал, что на нем всего за три часа после появления появилось 15 000 подписей. Такую активность вряд ли можно считать естественной.

Напомним, издание Ridus в феврале 2019 года публиковало материал о манипуляциях Навального на интернет-ресурсах и мошенничестве со статистикой. Так, администраторы «Профсоюза Навального» для демонстрации активности площадки использовали базу фейковых электронных почтовых ящиков. Саму базу позднее опубликовали в Сети. Факт использования накрутки блогером подтвердил и бывший юрист ФБК Виталий Серуканов. По его словам, аналогичная схема была применена в Москве в 2017 году во время выборов. В столице было зарегистрировано 16 000 волонтеров, а на самом деле в кампании участвовало всего 150−200 человек.

Социальные сети сотрудников ФБК неоднократно анализировались через специальные приложения и программы на предмет наличия в них ботов. В 2017 году количество пустых и неестественных аккаунтов у Навального в некоторых соцсетях могло достигать 50%. В 2019 году ситуация не сильно изменилась в лучшую сторону. В Twitter-аккаунтах Навального и других сотрудников ФБК было обнаружено огромное количество фейковых подписчиков, которые создавали «антикоррупционерам» иллюзию популярности.