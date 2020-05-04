Глава Роспотребнадзора Подмосковья призвала сделать маску неотъемлемой частью гардероба

Москва, 4 мая. Медицинские маски должны стать неотъемлемым атрибутом одежды россиян во время пандемии опасной коронавирусной инфекции. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Московской области Ольга Микаилова.

Она подчеркнула, что горожане не должны недооценивать важность повседневного использования данного средства индивидуальной защиты. Она уверена, что сегодня защитная маска является не надуманной мерой предосторожности, а формой одежды, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Такая же, как головной убор, перчатки или шарф холодной зимой. Маска способна не только уберечь от возможного попадания вируса в организм, но и защитить окружающих в случае, если человек сам является носителем инфекции», — заявила Микаилова.

Она также напомнила, что защитные маски можно приобрести в аптеках и торговых сетях. Кроме того, их можно изготовить самостоятельно из хлопка или полиэстера, а подробные инструкции по их пошиву можно с легкостью отыскать в Интернете.

Напомним, что на сегодняшний день в России официально зарегистрированы 145 286 случаев коронавирусной инфекции, 18 тысяч пациентов успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений, 1356 человек скончались.