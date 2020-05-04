Черноморский флот поздравил ветерана с Днем Победы мини-парадом во дворе дома

Севастополь, 4 мая. Военнослужащие Черноморского флота поздравили ветерана Великой Отечественной войны, капитана 1 ранга Луку Кузина с наступающим Днем Победы. Во дворе дома, где живет ветеран, прошел мини-парад с военным оркестром, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Торжественное мероприятие прошло в рамках акции «Парад в каждый двор», приуроченной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Командовал мини-парадом с участием роты почетного караула и военнослужащих Черноморского флота заместитель командующего ЧФ РФ вице-адмирал Сергей Липилин.

«Главные герои этого праздника – это, кончено, ветераны. Это те, кто одержал победу, позволил нашему поколению жить в мире, кто воевал на фронте и трудился в тылу, защищал нашу великую Родину, нашу историю, народ», — заявил Липилин.

Вице-адмирал добавил, что поздравления получит каждый ветеран. Из-за ограничений по коронавирусу мероприятия не могут носить массовый характер, поэтому было принято решение поздравить каждого ветерана лично мини-парадом.

Лука Иванович Кузин родился 3 января 1926 года в селе Остров Чечень Республики Дагестан. В 1944 году в возрасте 18 лет Лука Кузин выпустился из учебной роты и получил специальность рулевой-сигнальщик. По распределению попал в бригаду малых подводных лодок Черноморского флота. Участник освобождения Севастополя и Болгарии, Кузин 32 года отдал воинской службе и еще 31 год трудился на вспомогательном флоте. Он награжден множеством орденов и медалей, в том числе Орденом Красной звезды и Орденом Отечественной войны II степени.