Продюсер Балабанова предположил, что фильм «Шугалей» поможет похищенным в Ливии россиянам

Москва, 4 мая. Фильм «Шугалей», рассказывающий реальную историю похищенных в Ливии российских социолог Максима Шугалея и Самера Суэйфана, может привлечь внимание общественности к этой ситуации и помочь возвращению граждан РФ на родину. Таким мнением поделился продюсер и сооснователь студии «Мельница» Сергей Сельянов, работавший с кинорежиссером Алексеем Балабановым.

«Наверное, удастся [обратить внимание], будет ли это результативно, я не знаю. <…> Но если это поможет нашим соотечественникам, то слава богу», — сказал Сельянов в комментарии для издания Nation News.

Также продюсер отметил, что фильмы, основанные на реальных событиях, снимают уже много лет.

«Даже «Война и мир» по реальным событиям. <…> Любые исторические фильмы — они тоже по реальным событиям», — подытожил Сельянов.

Напомним, премьера фильма «Шугалей» состоялась 1 мая на телеканале НТВ. Кинокартина повествует о сотрудниках Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Шугалее и Суэйфане, которые проводили в Ливии социологическое исследование. Около года назад россиян похитили боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Социологов бросили в контролируемую боевиками тюрьму «Митига», которая знаменита пытками и жестоким обращением с заключенными.

Ранее полковник запаса подразделения «Альфа» ЦСН ФСБ Виталий Демидкин, комментируя премьеру фильма «Шугалей», в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что выпуск кинопродукции, сочетающей элементы художественного и документального жанров, очень важен для морального становления подрастающего поколения.