Песков объяснил, почему Путин многие вопросы решает лично

Москва, 4 мая. Многие темы сложно решать без личного участия президента РФ, это функции главы государства, ведь он получил поддержку на выборах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не устал ли Владимир Путин от необходимости лично решать многие проблемы.

Песков напомнил, что Россия представляет очень сложный механизм. Субъекты РФ по уровню экономического развития, по степени дотационности, по степени экономической самостоятельности. И целый набор вопросов, действительно, не может решаться без участия главы государства. Одна из таких острых областей — борьба с природными пожарами, и с каждым годом эта тема становятся все актуальнее из-за изменений климата.